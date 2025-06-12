Россия представит мировую программу подготовки школьных директоров в 2026

В 2026 году Центр знаний «Машук» запустит международную программу для директоров школ, разработанную при поддержке Министерства просвещения РФ. В неё войдут передовые российские образовательные методики и практики, а участие в ней примут управленцы из разных стран, что расширит возможности для международного профессионального сотрудничества, сообщила пресс-служба АНО «Центр знаний „Машук“».

Программа будет основана на флагманской инициативе Центра — Программе развития управленческого кадрового резерва. Она включает два направления: подготовку топ-менеджеров системы образования и обучение школьных директоров. Основная задача — воспитание нового поколения адаптивных руководителей, умеющих оперативно реагировать на вызовы в сфере образования, внедрять инновационные технологии и выстраивать результативную командную работу.

«Центр знаний „Машук“ выработал свою уникальную методику подготовки управленцев для разных уровней российской системы образования. На наши специальные программы регулярно приезжают педагоги, преподаватели и наставники из зарубежных стран. Накопленный опыт позволяет нам ставить новые амбициозные цели, поэтому в 2026 году мы запустим уникальную международную программу для директоров школ. Она включит лучшие отечественные и мировые образовательные практики и традиции, научит иностранных коллег работать с передовыми технологиями, родительским сообществом, кадровым потенциалом и другими актуальными для сильного управленца аспектами. Россия всегда отличалась высоким качеством образования и считалась кузницей кадров, поэтому уверен, что новая программа будет востребована и внесет большой вклад в развитие международного сотрудничества», — отметил генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Он также сообщил, что Центр готовит к старту второй сезон программы для высших должностных лиц системы образования, в рамках которого для участников СВО будет предусмотрена отдельная квота. Набор начнется осенью 2025 года. Военнослужащие будут обучаться вместе с директорами школ и заместителями министров, осваивая основы управления образовательными организациями.

«Второй сезон также станет основой для кадрового резерва нашей страны в направлении образования, и первые участники из числа бойцов СВО точно войдут в него. Наш Центр активно работает с участниками СВО, регулярно приглашая их в качестве экспертов проводить тематические блоки на специальных программах. Такая синергия позволяет эффективно обучать участников, поскольку военнослужащие выступают для них примером настоящего героизма, трансляторами традиционных ценностей среди молодежи. Не сомневаюсь, что бойцы СВО, пройдя переподготовку у нас, станут востребованы в образовательной и воспитательной деятельности», — пояснил Антон Сериков.

Первый сезон Программы развития управленческого кадрового резерва завершился в апреле 2025 года и включал пять модулей. Его выпускники получили назначения на руководящие должности в региональных органах власти. Авторская программа «Директор на высоте» собрала 100 руководителей учебных заведений из 74 регионов России. Первый модуль был посвящён государственным задачам в сфере воспитания. Впереди участников ждут еще три образовательных блока, которые охватят профессиональные и личностные качества директоров, эффективное управление командой, современные образовательные методики, коммуникации и другие важные аспекты.