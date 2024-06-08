Россия ответила Илону Маску

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В России испытали систему спутниковой связи по типу Starlink

В России успешно испытали систему спутниковой связи по типу Starlink, которую эксплуатируют компании американского предпринимателя Илона Маска, пишет RT.

Разработчиком лазерной межспутниковой связи стала российская компания «Бюро 1440».

Отмечается, что в ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 км друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду.

Практический эксперимент завершился успешно, указывает издание.

Ранее сообщалось, что в России сумели нейтрализовать системы Starlink на Украине, которые использую ВСУ для разведки.