Россия обсуждает поставку барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э»
Фото - © РИА Новости
Россия ведет переговоры с иностранными заказчиками на поставку барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э», сообщает ТАСС.
В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассказали, что боеприпас успешно проявил себя в ходе спецоперации. Партнеры РФ хотят приобрести его — спрос на поставку большой.
Объемы производства боеприпаса позволяют поставить его в том числе иностранным заказчикам. Сейчас с ними идут контрактные переговоры.
Ранее ударно-разведывательный комплекс «Ланцет-Э» получил разрешение на экспорт.
