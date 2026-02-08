Россия обсуждает поставку барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э»

сегодня в 11:52

Россия ведет переговоры с иностранными заказчиками на поставку барражирующего боеприпаса «Ланцет-Э», сообщает ТАСС .

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассказали, что боеприпас успешно проявил себя в ходе спецоперации. Партнеры РФ хотят приобрести его — спрос на поставку большой.

Объемы производства боеприпаса позволяют поставить его в том числе иностранным заказчикам. Сейчас с ними идут контрактные переговоры.

Ранее ударно-разведывательный комплекс «Ланцет-Э» получил разрешение на экспорт.

