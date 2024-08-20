Россия может добиться ареста имущества Ходорковского* в США на 632 млн долларов

В США обнаружено новое имущество основателя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского* на сумму 632 млн долларов — это доля в собственности на семь отелей, жилых небоскребов и офисных зданий. На активы может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры РФ, сообщает RT .

Суд Мещанского района Москвы вынес решение о взыскании 986 млн рублей и 1,8 млн долларов с Михаила Ходорковского*, а также с руководителя МЕНАТЕП Платона Лебедева. Эти средства были заморожены на счетах в банке «Траст». Конфискация данных активов является частью широкой госпрограммы по возмещению 17,4 млрд рублей ущерба, связанного с уголовным делом о мошенничестве, в котором фигурирует «ЮКОС».

Обнаруженная недвижимость в США контролируется Ходорковским* через группу компаний Quadrum. Она состоит из множества организаций, расположенных в США, Европе, Великобритании, на Бермудах, Гернси и Каймановых островах. Для каждого девелоперского проекта создавалось отдельное юридическое лицо.

Управление группой осуществляется через шесть трастов. Их бенефициарами являются бывшие акционеры ЮКОСа: Михаил Ходорковский*, Платон Лебедев, Владимир Дубов и Михаил Брудно.

Под арест могут попасть лишь те доли в Quadrum, для которых будет установлено, что они принадлежат Ходорковскому* и Лебедеву. Последний также причастен к делу о мошенничестве. Минимальный объем таких долей составляет 2/6 от общего капитала.

Согласно информации на официальном сайте Quadrum, с 2012 года по сегодняшний день компания владела 17 объектами на территории США. В их числе — отели, многоквартирные комплексы, офисные здания и один дом престарелых. По состоянию на 2024 год Quadrum продал пять объектов, и в его портфеле остается 12 активов.

Указанное имущество не является полной собственностью Ходорковского*. Эти активы принадлежат компании, в которую он инвестировал вместе с бывшими коллегами по ЮКОСу.

Член рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Дмитрий Лабин заявил, что в такой ситуации можно арестовать не недвижимость, а именно доли в праве на имущество, например, акции Quadrum, находящиеся под контролем Ходорковского*.

* Признан иностранным агентом в России.