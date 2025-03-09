Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения

Минобороны Китая: РФ и Иран на следующей неделе проведут военно-морские учения

КНР, РФ и Иран организуют совместные учения военно-морских сил в первой половине марта, то есть, на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Китая.

Военно-морские учения планируют организовать рядом с портом Чабахар. Он находится на юго-востоке Ирана рядом с Оманским заливом.

Порт Чабахар включен в транспортный коридор «Север — Юг». Он — крупнейший такой объект инфраструктуры в стране после Бендер-Аббаса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что санкции, принятые в обход Совета безопасности ООН против РФ и Ирана, — незаконные и нелигитимные.