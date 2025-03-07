Россия и Мьянма договорились о работе, нацеленной на вопросы экономики замкнутого цикла

Россия и Мьянма договорились о формировании совместной рабочей группы, специализирующейся на вопросах экономики замкнутого цикла, передает пресс-служба Российского регионального оператора.

Вопрос о внедрении принципов циркулярной экономики в Мьянме с использованием опыта и технологий Российского экологического оператора (РЭО) обсуждался 5 марта в ходе Российско-Мьянманского делового форума. Заместитель PR-директора РЭО по международному сотрудничеству Максим Котельников провел переговоры с министром инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма, д-ром Кан Зо, который также является сопредседателем межправительственной российско-мьянманской комиссии. Стороны рассмотрели возможность реализации пилотного проекта по строительству комплексов переработки отходов (КПО) в Янгоне с применением российских разработок.

«В результате встречи между РЭО и делегацией из Мьянмы была достигнута договоренность о создании рабочей группы. Кроме того, запланирован визит наших специалистов в Мьянму в апреле 2025 года для проведения детального анализа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Форум, прошедший в рамках официального визита премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Россию, собрал представителей министерств, ведомств, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также принял участие в форуме, который стал продолжением диалога, начатого в рамках 5-го заседания Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего 23 февраля в Нейпьидо, столице Мьянмы.

Главными темами форума стали инвестиционные возможности российско-мьянманского сотрудничества и ведение бизнеса в Мьянме. Особое внимание было уделено экологическому взаимодействию и перспективам развития туристической отрасли. Участники обсудили вопросы увеличения взаимного товарооборота, а также представили новые продукты и решения для рынков обеих стран.

Организаторами форума выступили Посольство Республики Союз Мьянма в РФ, Федерация торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма, авиакомпания «Мьянма Эйрвэйз Интернешнл», Фонд Росконгресс, инвестиционная платформа Фонда Росконгресс — Фонд «РК-Инвестиции», Деловой совет Россия-АСЕАН и Российско-Мьянманский Деловой совет.