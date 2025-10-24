Россия и Лаос договорились развивать сотрудничество в сфере обращения с отходами

18-е заседание Российско-Лаосской межправительственной комиссии состоялось 24 октября. По его итогам предложения Российского экологического оператора были согласованы лаосской стороной и вошли в итоговый протокол.

«Российский экологический оператор активно развивает международное взаимодействие в сфере обращения с отходами. Интерес зарубежных партнеров к российскому опыту показывает, что созданная у нас система комплексной переработки отходов может служить примером для других стран», — отметили в пресс-службе РЭО.

Стороны договорились о развитии сотрудничества в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обмене технологическим и административным опытом, а также в продвижении принципов экономики замкнутого цикла. Лаос выразил интерес к изучению российских технологий переработки отходов и планирует направить делегацию для посещения современных объектов в России.

Эксперты РЭО готовы оказать содействие лаосским коллегам в подборе технологических решений и проведении консультаций с представителями профильных организаций и ведомств.

В июле 2024 года представители Посольства России в Лаосе приняли участие в визите послов стран АСЕАН на КПО Нева в Московской области.