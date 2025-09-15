Россия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы среди стран G20

сегодня в 05:46

По итогам второго квартала 2023 года Россия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по показателю занятости населения.

Согласно анализу РИА Новости данных национальных статистических служб, уровень безработицы в РФ в июне составил рекордные 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом.

Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея (2,6%), где также сохраняется высокий уровень занятости. При этом в Южной Корее зафиксировано значительное улучшение показателя — снижение на 0,3 процентного пункта за квартал.

На противоположном конце рейтинга находится Южная Африка, где безработица достигла 33,2%, продолжая расти второй квартал подряд. Наибольшее ухудшение ситуации отмечено в Мексике (рост на 0,5 п. п. до 2,7%) и Турции (рост на 0,4 п. п. до 8,4%).

Значительное улучшение продемонстрировали Индия (снижение на 2,3 п. п.) и Бразилия (снижение на 1,2 п. п.), что свидетельствует о восстановлении их рынков труда после пандемийного периода.

Эксперты отмечают, что российский рынок труда демонстрирует устойчивость несмотря на внешнеэкономические вызовы, сохраняя минимальный уровень безработицы среди крупнейших экономик мира.