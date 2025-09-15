Россия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы среди стран G20
По итогам второго квартала 2023 года Россия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» по показателю занятости населения.
Согласно анализу РИА Новости данных национальных статистических служб, уровень безработицы в РФ в июне составил рекордные 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с мартом.
Ближайшими конкурентами России стали Япония (2,5%) и Южная Корея (2,6%), где также сохраняется высокий уровень занятости. При этом в Южной Корее зафиксировано значительное улучшение показателя — снижение на 0,3 процентного пункта за квартал.
На противоположном конце рейтинга находится Южная Африка, где безработица достигла 33,2%, продолжая расти второй квартал подряд. Наибольшее ухудшение ситуации отмечено в Мексике (рост на 0,5 п. п. до 2,7%) и Турции (рост на 0,4 п. п. до 8,4%).
Значительное улучшение продемонстрировали Индия (снижение на 2,3 п. п.) и Бразилия (снижение на 1,2 п. п.), что свидетельствует о восстановлении их рынков труда после пандемийного периода.
Эксперты отмечают, что российский рынок труда демонстрирует устойчивость несмотря на внешнеэкономические вызовы, сохраняя минимальный уровень безработицы среди крупнейших экономик мира.