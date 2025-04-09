«Россети» запустили интернет-проект о героях-энергетиках к 80-летию Победы

К юбилею 80-летия Победы компания «Россети» представила специальный интернет-проект, рассказывающий о подвиге энергетиков в годы войны. На сайте pobeda80.rosseti.ru собраны материалы о героях отрасли — фронтовиках и работниках тыла, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба «Россетей».

Посетители могут ознакомиться с биографиями ветеранов, архивными снимками, узнать о событиях, организованных при участии «Россетей». Среди них — выставка «Великая страна — Великая Победа. 1941-1945» в петербургском «Манеже» и подсветка памятника создателю легендарного танка Т-34 Михаилу Кошкину в его родном селе Брынчаги Ярославской области.

В течение юбилейного года на портале будут появляться новости о других инициативах компании. В планах — присвоение энергообъектам мемориальных названий, проведение уличных фотовыставок в крупных городах России. Сотрудники «Россетей» присоединятся к акции «Мы помним», аналогу «Бессмертного полка».

Кроме того, на 20 энергообъектах группы в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Челябинске, Новосибирске, Хабаровске и других городах появятся тематические муралы.