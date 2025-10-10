Россети выявили 190 тысяч нелегальных линий связи на ЛЭП

«Россети Московский регион» зафиксировали более 190 тысяч случаев несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередач с начала 2025 года.

В погоне за прибылью «серые» провайдеры создают угрозу энергетической безопасности миллионов жителей Подмосковья. Нарушая технические стандарты, такие компании подвергают абонентов риску одновременного отключения и электричества, и связи, что может парализовать жизнь крупных населенных пунктов. Неправильный монтаж ВОЛС способен привести к короткому замыканию, возгоранию или повреждению ЛЭП, в результате чего без электроснабжения могут оказаться десятки поселков. Однако ключевой опасностью остается прямой риск для жизни и здоровья людей, находящихся вблизи таких объектов.

Для устранения нарушений энергетики предлагают операторам два варианта: оформить договор с сетевой компанией и узаконить оборудование, либо демонтировать его с компенсацией за весь период незаконного использования.

В то же время увеличивается количество добросовестных участников рынка: на данный момент легально работают уже свыше 300 операторов, заключено более 620 договоров и допсоглашений.

Практика демонстрирует, что «серые» провайдеры игнорируют не только нормы закона «О связи» в части доступа к объектам электросетевого хозяйства. Характерный пример — деятельность ООО «Гарантия» в Коломенском городском округе. Компания попала в поле зрения Федеральной налоговой службы. ФНС доначислила обществу более 111 млн рублей налоговой недоимки и штрафов, а суд не стал приостанавливать действие решения налогового органа. Имущество провайдера, в том числе автомобили, арестовано. Несмотря на это, «Гарантия» продолжает подписывать соглашения с новыми абонентами и, игнорируя закон «О связи», без разрешения энергетиков устанавливать на ЛЭП дополнительные кабели.

«Россети Московский регион» обращают внимание: выбирая поставщика интернет-услуг, следует удостовериться в наличии у него договора с электросетевой организацией на размещение линий связи. Добросовестный оператор всегда может предоставить такие сведения. Это не только залог бесперебойного доступа в интернет, но и свидетельство того, что подключение выполнено безопасно и не вредит работе энергоинфраструктуры.