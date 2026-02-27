Россети установят 96 птицезащитных устройств в Одинцовском округе

Энергетики в 2026 году установят 96 птицезащитных устройств на линиях электропередачи в Одинцовском округе Подмосковья. Меры направлены на сохранение редких видов птиц и повышение надежности электроснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Россети Московский регион» продолжает реализацию программы по обеспечению орнитологической безопасности энергообъектов. Проект направлен на снижение риска травмирования птиц, которые выбирают опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования. Одновременно программа способствует сохранению биологического разнообразия и повышению надежности работы электросетевой инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.