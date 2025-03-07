«Россети» обозначили приоритеты производственных подразделений

Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел штаб сетевого комплекса по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в выходные по случаю Международного женского дня.

В ходе мероприятия рассмотрены текущие вопросы эксплуатации энергообъектов с учетом сезонных погодных факторов. Среди них — первые весенние грозы, ландшафтные пожары, сильный ветер, паводки и подтопления, а также сохраняющийся мокрый снег и колебания температуры возле нулевой отметки.

В предстоящие выходные дни во всех 82 регионах присутствия будет усилен контроль за работой энергообъектов, в том числе подстанций и ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение мест массового отдыха и туризма. Особое внимание будет уделено территориям, где возможны опасные природные явления.

В целом по стране проведены инструктажи энергетиков, проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, складов аварийного запаса и ГСМ. Организовано дежурство руководителей и сотрудников филиалов и дочерних сетевых компаний. Готовы к работе более 10,7 тыс. аварийно-восстановительных бригад (свыше 53 тыс. специалистов), 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения.

На штабе также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности энергообъектов и персонала.

В части обеспечения надежного электроснабжения Москвы и Подмосковья в предстоящие выходные в компании «Россети Московский регион» для ликвидации возможных нештатных ситуаций готовы 443 бригады в составе 2291 человека и 3445 единиц спецтехники, а также 190 передвижных дизель-генераторных установки общей мощностью 78 МВт. Проведены необходимые инструктажи персонала, проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, складов аварийного запаса и горюче-смазочных материалов.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального Telegram-канала «Россети Московский регион (https://t.me/rossetimr_ru)».