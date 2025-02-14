«Россети» обеспечили мощностью производство продуктов питания на западе Москвы

Компания «Россети Московский регион» завершила монтаж сетей для электроснабжения мясокомбината, который строится в промзоне «Орлово» на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Россети» .

Предприятие в статусе масштабного инвестиционного проекта (МаИП) реализуется по программе поддержки правительства Москвы. Суммарная мощность присоединения потребителя составляет 6 МВт.

Энергетики установили распределительный пункт 10 кВ, проложили около 3 км кабельных линий. Треть трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения под землей в обход коммунальных систем и автодорог. Работы выполнены в два этапа.

Комбинат создает компания «Элитгрупп инвест». На новом предприятии будут изготавливать мясные консервы и паштеты — до 6 млн банок в месяц. Также тут будет создано 300 рабочих мест.