«Россети» направят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья

В торжественном пуске объекта участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава группы «Россети» Андрей Рюмин. В рамках мероприятия прошла презентация электросетевых проектов, которые будут реализованы в 2025–2027 годах для развития региона.

Как пояснил на церемонии пуска «Дарьино» Генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор, в 2025–2027 годах планируется строительство восьми подстанций 110–220 кВ и реконструкция 18 крупных питающих центров. Только эти проекты позволят ввести более 2,3 тыс. МВА дополнительной мощности.

«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия. И вот мы открываем один из многих питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Подмосковье. Сегодня очень важно стабильное энергоснабжение, а для этого нужна модернизация того, что было построено 50 или 60 лет назад, нужны огромные инвестиции. Вместе с „Россетями“ мы реализуем программу, которая должна кардинально модернизировать все, что касается электроснабжения. В работе у нас сейчас также находится еще ряд объектов — это и Чехов, и Раменское, и Балашиха, и Ленинский городские округа», — отметил Воробьев.

Отмечается, что реконструкцию «Дарьино» провела дочерняя компания «Россети Московский регион». Энергообъект оснастили современным оборудованием, обеспечили интеллектуальной системой видеонаблюдения и цифровыми комплексами, позволяющими внедрить дистанционное управление.

«Сегодня мы ввели в работу высокотехнологичный объект, который значительно усилил схему электроснабжения западного Подмосковья. Регион постоянно развивается, энергетика должна быть готова к росту потребления и отвечать высоким требованиям надежности. В ближайшие три года планируем направить свыше 143 млрд рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области», — заключил Рюмин.