«Россети Московский регион» заключили соглашение с компанией «Систем Электрик»

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систем Электрик» (АО «СЭ») подписали соглашение, которое направлено на взаимодействие для реализации совместных проектов в области импортозамещения и внедрения инновационных технологий на объектах энергокомпании. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Компании договорились консолидировать усилия, направленные на развитие технологической независимости электросетевого комплекса столичного региона — города Москвы и Московской области.

В ходе выполнения инвестиционной и ремонтной программ «Россети Московский регион» активно использует отечественные инновационные решения, разработанные АО «СЭ», на электрооборудовании трансформаторных подстанций, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, устройств релейной защиты и автоматики.

Достичь поставленных в соглашении целей поможет успешный опыт реализуемых совместных проектов. Компании взаимодействуют в области применения комплектных распределительных устройств 6-20 кВ RME для блочных трансформаторных подстанций, производимых на заводе ООО «Систэм Электрик Завод Электромоноблок» в Ленинградской области.

Ячейки RME являются импортозамещающим аналогом ячеек RM6, хорошо зарекомендовавших себя благодаря высокой надежности, компактным габаритам, а также простоте монтажа и минимальным требованиям к техническому обслуживанию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.