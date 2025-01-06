«Россети Московский регион» работают в усиленном режиме в праздники

6 января компания «Россети Московский регион» провела пресс-тур, в ходе которого энергетики рассказали о том, как прошли новогодние праздники в части надежности и бесперебойности электроснабжения и о готовности персонала обеспечить качественное электроснабжение в Рождество, передает пресс-служба компании.

В ходе мероприятия был показан Центральный диспетчерский пункт филиала «Россети Московский регион» — «Московские кабельные сети». В эксплуатации филиала 67 тыс. км подземных кабельных линий. Из ЦДП в непрерывном режиме управляют работой электрооборудования распределительной сети столицы диспетчеры, которые круглосуточно мониторят оперативную обстановку.

В преддверии Рождества энергетики уделяют повышенное внимание надежному и качественному электроснабжению церквей и храмов, а также принимают все необходимые меры для бесперебойной подачи электроэнергии на объекты массового посещения граждан.

«Особый контроль в эти дни установлен за местами рождественских богослужений — храмами, церквями и монастырями. Регулярно производится осмотр и контроль показаний энергооборудования», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования компании «Россети Московский регион» Игорь Пиналов.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 3 445 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

137 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 48,9 МВт готовы обеспечить резервное электроснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.