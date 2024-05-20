«Россети Московский регион» приняли участие в акции «Лес будущего»

Более 500 саженцев сосны высадили в прошедшую субботу. 18 мая сотрудники компании «Россети Московский регион» вблизи д. Андреевское в Раменском г. о. Традиционное весеннее эколого-патриотическое мероприятие «Лес будущего» проходило в рамках Международной акции «Сад памяти», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Вечнозеленые деревья теперь будут радовать жителей поселков, примыкающих к Видновскому участковому лесничеству, расположенному на юге Подмосковья, и напоминать им о подвигах героев, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Площадь посадок в этот день только на этом участке составила около четырех га.

Многие сотрудники компании пришли на посадки «Леса будущего» целыми семьями. Данное событие подарило энергетикам и их близким возможность не только укрепить семейные узы, но и почтить память предков — защитников Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.