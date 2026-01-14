«Россети Московский регион» оштрафовали за задержку подключения к электросетям

Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения объектов к электросетям в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Житель городского округа Солнечногорск Московской области обратился в антимонопольное ведомство с жалобой на несоблюдение ПАО «Россети Московский регион» Правил технологического присоединения. Компания не выполнила мероприятия по подключению энергопринимающих устройств к электрическим сетям в установленный срок.

В ходе административного расследования специалисты УФАС подтвердили нарушение со стороны компании. Ответственность за подобные действия предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное нарушение. Этот факт стал основанием для применения более строгой меры наказания по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.