«Россети Московский регион» оштрафовали за задержку подключения к электросетям

Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тысяч рублей за нарушение сроков подключения объектов к электросетям в Ленинском городском округе Московской области, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жительница Ленинского городского округа Московской области обратилась в антимонопольное ведомство с жалобой на несоблюдение ПАО «Россети Московский регион» Правил технологического присоединения. Компания не выполнила мероприятия по подключению энергопринимающих устройств к электрическим сетям в установленный срок.

В ходе административного расследования специалисты УФАС установили, что организация действительно нарушила требования Правил технологического присоединения. За это предусмотрена ответственность по статье 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное нарушение. Этот факт стал основанием для применения более строгой меры наказания по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.