«Россети Московский регион» обеспечили мощностью зону отдыха со спорткластером в Москве

Прошедшим летом здесь провели масштабное благоустройство: здесь появилась воркаут-зона, площадки для игры в панна-футбол, стритбол и мини-футбол, скейт-парк и памп-трек, зона для обучения правилам безопасного использования средств индивидуальной мобильности (самокатов, моноколес, гироскутеров). В зимний период здесь работает каток с искусственным льдом. Еще там обустроили детские площадки, две площадки для собаководов и несколько парковок для автовладельцев. На территории установили более 200 опор наружного освещения и оборудовали систему видеонаблюдения.

В рамках договора на технологическое присоединение для электроснабжения спортивной территории проложены три кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 1 км, половина трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения, в обход тротуаров и автомобильных дорог. Присоединенная мощность составила 350 кВт.