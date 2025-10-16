«Россети Московский регион» и «Авито Услуги» подписали соглашение о сотрудничестве

Партнерское соглашение между «Авито Услуги» и «Россети Московский регион» подписали в рамках Российской энергетической недели-2025. В результате этого сотрудничества электросетевая компания получает от «Авито» удобную площадку для продвижения своих дополнительных, нетарифных услуг. Доступ к сервису предоставлен для более чем 17 млн потребителей в столице и Подмосковье, сообщила пресс-служба компании

«Совместная работа в рамках соглашения, безусловно, обеспечит повышение доверия к энергокомпании со стороны потребителей нетарифных услуг и сделает коммуникации с ними более эффективными. Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в области продвижения дополнительных услуг „Россети Московский регион“ с использованием платформы „Авито“, — отметил генеральный директор ПАО „Россети Московский регион“ Александр Пятигор.

Через официальную страницу сетевого оператора на платформе клиенты получат возможность заказывать широкий перечень услуг: начиная от технологического присоединения «под ключ» и заканчивая проектированием сложных энергетических систем.

В рамках совместной работы «Авито Услуги» предоставляет канал для взаимодействия, современный технологичный интерфейс и непосредственный выход на широкую аудиторию. Со своей стороны, «Россети Московский регион» гарантируют надежность и высокий профессионализм в оказании услуг энергоснабжения. Все объявления и заявки в официальном аккаунте энергокомпании будут обрабатываться ею напрямую, что обеспечивает клиентам безопасность и качество на всех этапах работы.

Эти услуги можно найти в разделе «Ремонт и строительство», а также в категории «Обучение».

«Сегодня „Авито“ — это платформа, на которой пользователи могут закрыть любую свою потребность: купить товары, автомобиль, квартиру, воспользоваться услугами. Клиенты уже привыкли обращаться к нам для решения бытовых вопросов, и мы усиливаем это доверие, привлекая крупных, проверенных партнеров, таких как „Россети Московский регион“. Теперь полный спектр сложных задач, связанных с электричеством, пользователи могут доверить лидеру отрасли, не выходя из привычного и удобного интерфейса», — подчеркнул старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.