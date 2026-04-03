«Россети Ленэнерго» обеспечили форум в Петербурге электроэнергией

«Россети Ленэнерго» обеспечили бесперебойное электроснабжение Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге. Для этого компания усилила схемы питания и ввела особый режим работы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Специалисты компании усилили внешнюю и внутреннюю схемы электроснабжения основной площадки форума — КВЦ «Экспофорум». 30 марта энергетики ввели режим «технологической тишины», запретив сторонние работы в охранных зонах объектов, задействованных в электроснабжении мероприятия.

В дни форума на дежурстве находились 79 бригад — 246 специалистов и 85 единиц спецтехники. Для резервного питания задействовали три дизель-генераторные установки суммарной мощностью 1,5 МВт и 18 источников бесперебойного питания общей мощностью около 1,1 МВт. Круглосуточно работал оперативный штаб на базе компании.

«В рамках подготовки к проведению Международного транспортно-логистического форума были проведены противоаварийные тренировки, обеспечена координация действий с органами власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями, организованы дополнительные осмотры энергообъектов. Благодаря проведенной комплексной работе на энергообъектах, участвующих в электроснабжении форума, не было допущено технологических нарушений», — рассказали в пресс-службе.

