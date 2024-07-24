Росреестр Подмосковья зарегистрировал право собственности на объект метрополитена

Управление Росреестра по Московской области зарегистрировало право на объект недвижимости «Вестибюль № 1 и аварийный выход вестибюля № 2 станции «Мякинино» общей площадью более 5 000 кв. метров, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Объект является частью транспортной инфраструктуры города Москвы и обеспечивает быстрое и удобное транспортное сообщение между Москвой и Московской областью.

Кроме того, станция метро «Мякинино» соединяет большое количество остановочных павильонов откуда можно добраться до таких городов, как Подольск, Сергиев Посад и Коломна, тем самым являясь важным транспортным узлом для жителей Красногорска и Северо-Западного округа Москвы. Это первая станция метро, расположенная на территории Московской области.

«Строительство метро — одно из приоритетных направлений экономического развития региона, благодаря которому жители обеспечиваются передовой транспортной инфраструктурой. Учитывая высокие темпы строительства управление оперативно осуществляет учетно-регистрационные действия в отношении социально-значимых объектов недвижимости», — отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Олег Копылов.

В Подмосковье для создания условий по эффективному управлению и распоряжению собственностью региона создали министерство имущественных отношений. Оно регулирует эту деятельность посредством разработки порядков и требований, формирует реестр имущества и ведет учет операций с ним, осуществляет приватизацию госимущества, участвует в процессе создания и ликвидации государственных предприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.