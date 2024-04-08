Росреестр Подмосковья провел семинар для государственных регистраторов прав

В управлении Росреестра по Московской области прошел очередной образовательный семинар для государственных регистраторов прав, занимающихся учетно-регистрационными действиями на территории этого региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие посетили более 50 сотрудников территориальных отделов управления.

Начальник территориального отдела № 3, Алина Огурцова, поделилась с участниками семинара особенностями оформления государственного кадастрового учета объектов вспомогательного назначения и обязательными требованиями к документам при проведении этой процедуры.

Начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина провела обучение по вопросам выполнения плана-графика работ по проверке реестра муниципальной собственности и регистрации прав на муниципальную собственность, а также процедуре рассмотрения жалоб на действия уполномоченных лиц управления в части нарушения установленных сроков предоставления государственных услуг Росреестра, как это предусмотрено постановлением правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840.

«Одной из ключевых задач нашего ведомства является улучшение качества предоставляемых государственных услуг населению региона, включая снижение числа приостановок и отказов в кадастровом учете и регистрации прав. Для этого мы регулярно проводим образовательные семинары, направленные на повышение уровня профессионализма и компетентности наших специалистов», - отметила Ольга Скрябина.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.



«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.