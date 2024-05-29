Росреестр Подмосковья 31 мая обсудит вопросы защиты имущественных прав детей

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31 мая в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» специалисты управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию, приуроченную к Международному дню защиты детей по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Телефонная линия пройдет с 11:00 до 14:00. В процессе проведения телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать:

особенности сделок с участием несовершеннолетних детей;

о процедуре продажи, мены и дарения;

какие документы необходимы для регистрации жилья и кадастрового учета;

как совершать покупку и оформление недвижимости с использованием средств материнского капитала;

как проверить недвижимое имущество перед покупкой, и кто вправе предоставлять интересы несовершеннолетнего лица при получении государственных услуг Росреестра и другие актуальные вопросы.

«Важно знать, что права несовершеннолетних лиц охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков. Квалифицированные специалисты управления помогут разобраться в тонкостях конкретной ситуации. Особое внимание обращаем, что сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего подлежат нотариальному удостоверению», — отметил замначальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Александр Четверик.

Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.