Росреестр Подмосковья 31 мая обсудит вопросы защиты имущественных прав детей
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31 мая в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» специалисты управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию, приуроченную к Международному дню защиты детей по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Телефонная линия пройдет с 11:00 до 14:00. В процессе проведения телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать:
- особенности сделок с участием несовершеннолетних детей;
- о процедуре продажи, мены и дарения;
- какие документы необходимы для регистрации жилья и кадастрового учета;
- как совершать покупку и оформление недвижимости с использованием средств материнского капитала;
- как проверить недвижимое имущество перед покупкой, и кто вправе предоставлять интересы несовершеннолетнего лица при получении государственных услуг Росреестра и другие актуальные вопросы.
«Важно знать, что права несовершеннолетних лиц охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует максимально обезопасить себя от рисков. Квалифицированные специалисты управления помогут разобраться в тонкостях конкретной ситуации. Особое внимание обращаем, что сделки по отчуждению имущества несовершеннолетнего подлежат нотариальному удостоверению», — отметил замначальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Александр Четверик.
Звонки будут приниматься по телефону: 8 (495) 223-45-41.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.