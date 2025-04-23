Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239»

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Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сообщает РИА Новости .

В материалах дела указано, что штраф был назначен ЗАО «Волгатранснефть», которая владеет потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239»

Отмечается, что редставители «Волгатранснефть» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один моряк. После крушения в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Из-за разлива нефтепродуктов в Крыму в Краснодарском крае вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Рассматриваются две основные причины крушения танкеров у Керченского пролива, заявлял глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Одна из них — некомплект квалифицированных кадров на кораблях.