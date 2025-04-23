Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239»
Росприроднадзор оштрафовал собственника одного из танкеров, устроивших разлив нефти в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
В материалах дела указано, что штраф был назначен ЗАО «Волгатранснефть», которая владеет потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239»
Отмечается, что редставители «Волгатранснефть» пытаются обжаловать решение Росприроднадзора в суде.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один моряк. После крушения в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из-за разлива нефтепродуктов в Крыму в Краснодарском крае вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Рассматриваются две основные причины крушения танкеров у Керченского пролива, заявлял глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Одна из них — некомплект квалифицированных кадров на кораблях.