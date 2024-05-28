Роспотребнадзор запретил москвичам купаться на всех пляжах, кроме трех

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию три зоны отдыха в Москве, где жители могут купаться. Пригодными для плавания в столице оказались только Большой городской пруд (Зеленоградский административный округ — ЗелАО), Тропаревский пруд (Юго-Западный административный округ) и Черное озеро (ЗелАО), сообщает «Царьград» .

Федеральная служба также приняла пляж «Динамо» и зоны отдыха «Левобережье» и «Головинские пруды», однако пока не объявила о разрешении на купание в этих местах.

По данным Роспотребнадзора, пока на реконструкцию также закрыты Серебряный бор-2 (Северо-Западный АО) и Серебряный бор-3 (Северо-Западный АО), Школьное озеро (ЗелАО) и Путяевский пруд № 1 (Восточный АО).

Суммарно к приемке предоставили девять зон отдыха с организованным купанием и почти 40 зон без него.