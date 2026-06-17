Роспотребнадзор запретил купаться на 24 пляжах Петербурга

В Петербурге ни одна проба воды у городских пляжей не соответствует санитарным нормам. Купаться там опасно, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Роспотребнадзор с мая проверяет качество воды в озерах и реках Петербурга и Ленобласти. К 11 июня 2026 года специалисты взяли 48 проб в восьми акваториях у 24 пляжей.

Проверку не прошли Верхнее, Среднее и Нижнее Суздальские озера, Ольгинский пруд, Безымянное озеро, река Ижора, пляжи Финского залива, озеро Разлив и Колонистский пруд. Загорать на этих пляжах можно, купаться — нельзя.

«Употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах, где вода не отвечает установленным требованиям, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — предупредили эпидемиологи.

В Ленобласти специалисты проверили воду у 20 пляжей. Нормам соответствуют семь мест: озера Ратное, Снетковское, Петровское, Отрадное, Раздолинское и Мичуринское, а также река Бурная.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.