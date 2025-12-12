Роспотребнадзор заблокировал ввоз токсичной детской смеси NAN

Роспотребнадзор заблокировал поставки в Россию партий детской молочной смеси NAN 1 OPTIPRO производства компании Nestle, в которых было выявлено содержание токсина цереулида, сообщает «Интерфакс» .

По данным ведомства, продукция указанных серий не была ввезена в страну, а компания «Нестле Россия» предпринимает превентивные меры по ее добровольному изъятию с рынка.

Отзыв смесей определенных партий, произведенных на заводе в Нидерландах, компания Nestle начала с 10 декабря на рынках Европы. Роспотребнадзор опубликовал полный список партий с датами изготовления и сроками годности, в отношении которых действуют ограничения.

«В целях охраны здоровья, Роспотребнадзор рекомендует не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию и учитывать информацию при планировании выезда в зарубежные страны», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

