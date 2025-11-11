Роспотребнадзор рекомендовал планировать покупки в период распродаж

Роспотребнадзор напомнил жителям Санкт-Петербурга о правилах безопасных онлайн-покупок в период Всемирного дня шопинга 11 ноября, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В преддверии Всемирного дня шопинга специалисты Роспотребнадзора порекомендовали заранее составить список необходимых товаров. Такой подход помогает контролировать расходы и снижает риск импульсивных покупок во время больших скидок.

Эксперты советуют сравнивать цены на выбранные товары в разных интернет-магазинах, поскольку стоимость одного и того же продукта может значительно отличаться. Важно также внимательно изучать условия доставки и возврата, чтобы избежать неожиданных расходов и неудобств после оформления заказа.

Особое внимание рекомендуется уделять выбору продавца. Следует отдавать предпочтение проверенным магазинам с хорошей репутацией и остерегаться подозрительно выгодных предложений. Роспотребнадзор предупреждает о риске мошенничества, включая фишинговые рассылки с поддельными акциями и ссылками на опасные сайты.

При оплате покупок специалисты советуют использовать только защищенные способы расчета и не передавать лишнюю личную информацию, такую как пароли или паспортные данные.

