Роспотребнадзор разрешил купаться в 38 водоемах Подмосковья

Роспотребнадзор в течение летнего сезона осуществляет контроль за зонами отдыха в Подмосковье на соответствие требованиям санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства .

Выдано 38 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Среди разрешенных объектов купания есть живописная бухта «Пляж Рублево» вблизи парка «Липовая роща» г. о. Красногорск, озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск, пляж на озере Большое г. о. Фрязино, озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевского округа и т. д.

По результатам лабораторных исследований водоемам «Большой Кореневский карьер» г. о. Люберцы и «Белопесоцкий пруд-Белопесоцкий карьер» г. о. Ступино выданы заключения о несоответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения.

Также в ведомстве напомнили, что купаться безопасно можно только в официально установленных местах отдыха. Если у водоема отсутствует заключение о качестве воды, купание там обрастает опасными последствиями в виде инфекций и прочего.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.