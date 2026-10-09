Роспотребнадзор напомнил о лимитах экранного времени на уроках

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по использованию электронных устройств на школьных уроках. Допустимое время зависит от возраста учеников и типа экрана, сообщает АиФ Самара .

Работа с интерактивной доской не должна превышать 20 минут в 1–3 классах и 30 минут в 4–11 классах. Для интерактивной панели лимиты составляют 10 минут в 1–3 классах, 15 минут в 4 классе, 20 минут в 5–6 классах и 25 минут в 7–11 классах.

Компьютеры и ноутбуки можно использовать не более 20 минут в 1–2 классах, 25 минут в 3–4 классах, 30 минут в 5–9 классах и 35 минут в 10–11 классах. Для планшетов предел — 10 минут в 1–2 классах, 15 минут в 3–4 классах и 20 минут в 5–11 классах.

Ведомство рекомендовало родителям обращать внимание на покраснение и сухость глаз, потерю четкости зрения при взгляде вдаль, головную боль, дискомфорт в шее и плечах. При таких жалобах не стоит откладывать визит к врачу.

Дома свет на рабочем месте должен падать равномерно: слева для праворукого ребенка и справа для леворукого. Расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 70 см, до книги или тетради — не менее 25 см. Также важно следить за посадкой.

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