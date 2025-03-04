Роспатент зарегистрировал товарный знак Starbucks

Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в РФ и скоро может вернуться

В ближайшее время в России снова могут заработать рестораны ранее ушедшей из страны компании Starbucks. Первый на пути к этому шаг уже официально сделан — Роспатент зарегистрировал товарный знак мирового бренда, сообщает SHOT .

Американский бренд заявил, что покидает российский рынок после начала специальной военной операции на Украине. После этого компания продала свою сеть рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому.

После смены руководства все заведения Starbucks сменили имя на Stars Coffee.

Теперь же есть вероятность, что американская компания хочет вернуть российский рынок. Роспатент рассматривал заявку компании на повторную регистрацию бренда с мая 2024 года.

Слухи о возможном возвращении Starbucks поползли после того, как во второй половине февраля 2025 года состоялись первые телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.