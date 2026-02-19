Росомаха ограбила рыбаков в Тиличиках Камчасткого края
Наглая росомаха «ограбила» рыбаков в селе Тиличики Олюторского района Камчатского края. Она самостоятельно вышла на лед к людям, сообщает SHOT.
Сперва животное проявляло осторожность. Оно боялось подойти к рыбакам вплотную, ходило рядом с уловом.
Затем росомаха подобрала удачный момент и подбежала к добыче. Она своровала одну рыбину и съела ее.
После этого росомаха пошла по своим делам.
На опубликованной записи росомаха ходит рядом с людьми. Она медленно подбирается к улову, ворует рыбину, быстро отпрыгивает с ней и ест.
