Росомаха ограбила рыбаков в Тиличиках Камчасткого края

сегодня в 14:28

Наглая росомаха «ограбила» рыбаков в селе Тиличики Олюторского района Камчатского края. Она самостоятельно вышла на лед к людям, сообщает SHOT .

Сперва животное проявляло осторожность. Оно боялось подойти к рыбакам вплотную, ходило рядом с уловом.

Затем росомаха подобрала удачный момент и подбежала к добыче. Она своровала одну рыбину и съела ее.

После этого росомаха пошла по своим делам.

На опубликованной записи росомаха ходит рядом с людьми. Она медленно подбирается к улову, ворует рыбину, быстро отпрыгивает с ней и ест.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.