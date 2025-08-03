Рособрнадзор: в Северо-Кавказском округе нет аномалий с результатами ЕГЭ

В некоторых Telegram-каналах распространилось сообщение о необычно высоком числе стобалльников ЕГЭ в Северо-Кавказском федеральном округе. Однако эта информация оказалась ложной, на самом деле компетентными органами никакой аномалии не зафиксировано, об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) .

В Рособрнадзоре отметили, что реальные цифры показывают, что в упомянутых регионах всего 98 выпускников получили максимальные баллы, что составляет небольшую часть от общероссийского показателя в 7377 стобалльников.

Современная система проведения ЕГЭ обеспечивает полную прозрачность процесса и достоверность результатов. Статистика 2025 года говорит о том, что лидерами по количеству высших результатов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край, а также другие российские регионы.

В этом году все регионы продемонстрировали нормальные показатели по количеству стобалльников, без каких-либо аномалий. Важно отметить, что точную информацию о проведении и итогах экзаменов можно получить только на официальных ресурсах Рособрнадзора. Ведомство призывает обращаться исключительно к проверенным источникам для получения достоверных сведений и не верить в ложные сообщения.