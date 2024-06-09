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Рособрнадзор: удаленные с ЕГЭ за шпаргалки не смогут пересдать его в 2024 году

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что те выпускники, которых удалили с ЕГЭ за применение шпаргалок или телефона, не смогут воспользоваться новым правом и пересдать экзамен до завершение приемной компании. Снова сдать ЕГЭ у них получится только через год, сообщает ТАСС.

По словам Музаева, новый порядок пересдачи экзамена не является подарком для нарушителей порядка.

«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть, в первую очередь, своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год», — добавил он.

Руководитель рассказал, что тем ученикам, кому стало плохо во время ЕГЭ, предоставят право пересдачи в рамках нового порядка.

Музаев высказал мнение, что на пересдачу придут в основном те школьники, которые сдали экзамен ниже порогового балла.