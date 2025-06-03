Рособрнадзор ответил на сообщения о сливе реальных вариантов ЕГЭ до экзамена

«Слить» контрольные измерительные материалы (КИМ) до начала ЕГЭ технически невозможно, заявили в пресс-службе Рособрнадзора. Технология передачи вариантов, которые выдаются участникам в день экзаменов, не позволяет опубликовать их до официального начала тестирования, сообщает ТАСС .

Ранее «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из репетиторов утверждали, что перед ЕГЭ по обществознанию в Сеть утекли варианты, которые попались ученикам на реальном тестировании. Издание также публиковало соответствующие сканы, заявляя, что слитые вопросы попадались экзаменуемым и после их публикации.

«В ответ на появившиеся публикации о массовых сливах КИМ по обществознанию Рособрнадзор заявляет следующее: фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов», — рассказали в ведомстве.

В Рособрнадзоре также опровергли информацию, что российским ученикам из разных часовых поясов могут попасться одинаковые задания на ЕГЭ.

Там также напомнили, что каждый КИМ, выдаваемый экзаменуемым в день единого госэкзамена, имеет свою уникальную подложку и отслеживается. Если вариант попадает в Сеть, то группа мониторинга может выяснить, кто из сдающих его опубликовал. В таком случае работу участника ЕГЭ аннулируют, а сам нарушитель сможет пересдать экзамен только через год.