Рособрнадзор ответил Матвиенко, назвавшей ЕГЭ «угадайкой»

Рособрнадзор не согласился с фразой Матвиенко про «угадайку» на ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нельзя назвать «примитивным тестом» или «угадайкой», заявили в Рособрнадзоре. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала доработать ЕГЭ, чтобы выпускникам не приходилось заниматься «угадайкой», сообщает РИА Новости .

«Другое дело, надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы… угадай, типа угадайки», — говорила Матвиенко.

В Рособрнадзоре на этот счет отметили, что из ЕГЭ еще в 2015 году убрали часть с простым выбором из нескольких вариантов ответа. Сейчас экзамен нельзя назвать «угадайкой», подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что ведомство не считает необходимым увеличивать число заданий на тему СВО и Великой Отечественной войны в ЕГЭ по истории. По его словам, количество задач в действующем экзамене «достаточно сбалансированное».

Основной период сдачи ЕГЭ-2025 стартует 23 мая. Пересдача запланирована на 3 и 4 июля, следует из приказов Рособрнадзора и Минпросвещения России.