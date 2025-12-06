«Роскосмос» помощью GigaChat показал «рождение» звезд на «Стене в Лебеде»

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в официальном Telegram-канале кадры удивительного космического образования, которое находится на удалении примерно двух тысяч световых лет от Земли. В ролике показано «рождение» звезд на «Стене в Лебеде».

На кадрах показано, как молодые раскаленные звезды своим мощным излучением создают потоки энергии, которые буквально вырезают в водородном облаке структуру, напоминающую светящуюся скалу в космосе.

Данное газопылевое образование, получившее название «Стена», представляет собой настоящую звездную колыбель. В его плотных областях непрерывно идут процессы формирования новых звезд, которым предстоит озарять просторы Млечного Пути спустя миллионы лет.

Для получения изображения использовался телескоп TS‑Optics Photoline с диаметром объектива 80 миллиметров и фокусным расстоянием f/6, дополненный редуктором фокуса.

Для создания снимка использовалась камера модели ASI533MM Pro. Съемка велась через специальные фильтры Antlia с пропускной способностью 3 нанометра: водородный фильтр Ha применялся 28 раз по 480 секунд каждый, фильтр SII использовался 22 раза с аналогичной длительностью экспозиции, а кислородный фильтр OIII задействовали 12 раз также по 480 секунд. Суммарное время выдержки составило 8 часов и 16 минут, а создать уникальные кадры получилось благодаря GigaChat с помощью Kandinsky.

