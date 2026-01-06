«Роскосмос» показал необычную область звездообразования с «рождественской елкой»

сегодня в 14:14

Астрономы обнаружили в созвездии Единорога необычную космическую область под названием NGC 2264. Специалисты назвали ее «Рождественской елкой» из-за характерной формы, которая напоминает праздничное хвойное дерево. Соответствующее фото «Роскосмос» опубликовал в официальном Telegram-канале .

По словам исследователей, эта туманность представляет собой активную зону формирования новых звезд. Внешний вид объекта создает впечатление нарядной елки, где роль украшений играют светящиеся туманности, похожие на гирлянды, а молодые звезды напоминают яркие игрушки на ветвях.

Данная космическая структура объединяет несколько известных туманностей. В верхней части снимка видна Коническая туманность, своими очертаниями повторяющая миниатюрную елочку, перевернутую вершиной вверх. Центральную область занимает еще один объект, получивший название туманность «Лисий мех».

Наблюдения проводились с помощью телескопа TS-Optics Photoline диаметром 80 миллиметров с апертурой f/6, оснащенного редуктором фокусного расстояния, что позволило получить фокус 355 миллиметров.

Для съемки использовалась камера модели ASI533MC Pro, установленная на монтировку HEQ5 PRO. Работа велась с применением фильтра L-eNhance диаметром 1,25 дюйма. Суммарное время экспозиции составило 3 часа 45 минут, что равняется 225 минутам непрерывной съемки.

