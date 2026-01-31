«Роскосмос» отмечает 60-летие первой мягкой посадки на Луне

С момента исторической мягкой посадки на Луну, ознаменованной запуском автоматической станции «Луна-9», прошло 60 лет. 31 января 1966 года ракета-носитель «Молния-М», стартовав с космодрома Байконур, отправила к земному спутнику автоматическую межпланетную станцию, получившую название «Луна-9», сообщает «Роскосмос» .

3 февраля 1966 года состоялось прилунение «Луны-9»: на высоте 74 километров от лунной поверхности включились тормозные двигатели аппарата. Два отсека, выполнившие свою функцию, были отброшены, а амортизационные баллоны наполнились газом. «Луна-9» снизила скорость и, совершив несколько подскоков, благополучно коснулась лунной поверхности в западной части Океана Бурь, неподалеку от кратеров Рейнер и Марий. После посадки амортизаторы были отстреляны, раскрылись лепестковые антенны, обнажив штыревые антенны и камеру.

За период пребывания на Луне, составлявший трое суток 3 часа 47 минут, до полной разрядки элементов питания, с аппаратом было проведено 10 сеансов связи. В ходе этих сеансов станция передала на Землю панорамные изображения лунного ландшафта.

Приземление станции стало знаковым событием, открывшим новую эру в исследовании Луны. Вслед за «Луной-9» были запущены первый искусственный спутник Луны, знаменитый «Луноход-1», а также станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24», доставившие на Землю образцы лунного грунта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.