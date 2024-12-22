Роскосмос: орбиту МКС увеличили на 2,3 километра

сегодня в 06:10

Орбиту МКС увеличили на 2,3 километра для подготовки к старту «Союза МС-27», сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

Двигатели «Прогресса МС-28» подняли среднюю высоту орбиты станции на 2,3 км, теперь она составляет 416,43 км над поверхностью Земли.

«МКС готовят к старту „Союза МС-27“ и посадке „Союза МС-26“», — уточнили в корпорации.

Старт нового «Союза» и приземление «Союза МС-26» планируются в марте 2025-го года.