сегодня в 19:53

«Роскосмос» опубликовал видео с мышами на борту спутника «Бион-М» № 2

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовал видеозапись с мышами на борту российского спутника «Бион-М» № 2.

«В боксах хвостатых установлены камеры для наблюдения учеными», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как в специальном боксе находятся три мыши, которые «кучкуются» у кормушки.

20 августа 2025 года ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2. На борту — 75 живых мышей, 1,5 тысячи мушек-дрозофил, семена растений и разнообразные микроорганизмы. Все животные чувствуют себя хорошо.