«Роскосмос»: метеоспутник «Электро-Л» № 5 выведен на орбиту

Запуск ракеты носителя тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником «Электро-Л» № 5 был осуществлен 12 февраля в 11:52 по московскому времени с космодрома «Байконур». Спустя 10 минут после старта разгонный блок с аппаратом отделились от третьей ступени ракеты.

Спутник добрался до геостационарной орбиты за 6 часов 37 минут.

За это время ДМ-03 выполнил три включения двигателя. Всего спутник поднялся на высоту более 35 тысяч километров.

Спутники серии «Электро-Л» предназначены для наблюдения за состоянием атмосферы и поверхности Земли, а также для анализа и прогнозирования погоды.

