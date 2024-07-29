«Роскосмос»: Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов
Российский летчик-космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов, сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
В корпорации отметили, что Матвеев продолжит работать в «Роскосмосе» и будет заниматься подготовкой космонавтов.
Денис Матвеев — Герой России, летчик космонавт. Совершил четыре выхода в открытый космос. В 2010 году был зачислен в отряд космонавтов ЦПК имени Ю. А. Гагарина. С 2012 года проходил подготовку в составе группы специализации по программе МКС.
Ранее Матвеев рассказал РИАМО, как проходит уборка в космосе и какие традиции есть у космонавтов.