«Роскосмос»: Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов

В корпорации отметили, что Матвеев продолжит работать в «Роскосмосе» и будет заниматься подготовкой космонавтов.

Денис Матвеев — Герой России, летчик космонавт. Совершил четыре выхода в открытый космос. В 2010 году был зачислен в отряд космонавтов ЦПК имени Ю. А. Гагарина. С 2012 года проходил подготовку в составе группы специализации по программе МКС.

Ранее Матвеев рассказал РИАМО, как проходит уборка в космосе и какие традиции есть у космонавтов.