сегодня в 17:30

Роскосмос: данные станций зондирования МЧС может получать раз в 3 часа

Развернутая сеть приемных станций ГК «Роскосмос» по всей территории страны в перспективе до 2035 года будет обеспечивать МЧС получением данных об электронном зондировании земли с оперативностью до 7, 5 минуты, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

«Данные со станций электронного зондирования земли МЧС может получать раз в 3 часа», — сказал Ельчанинов.

Он добавил, что речь идет об аппаратах, которые находятся на орбите.

По его словам, тактические аппараты электронного зондирования земли позволяют решать задачи оценки параметров чрезвычайной ситуации, динамики, управления ликвидаций последствий, мониторинг территорий, на которых возникли чрезвычайные ситуации, а также обеспечение административных единиц, принимающих решение в зоне чрезвычайных ситуаций данными электронного зондирования земли, поиск объектов.

Он обратил внимание, что состав наземных пунктов «Роскосмоса» непрерывно модернизируется и постоянно рассматривается установка новых пунктов приема информации, преимущественно в северной части России для увеличения оперативности и объема принимаемых данных с космических аппаратов.