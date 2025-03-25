Роскомнадзор ждет накануне юбилея Победы всплеск исторических искажений

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне следует ожидать активизации попыток исказить историческую правду. Об этом заявил замруководителя Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета с тревожным прогнозом, пишет ТАСС .

«В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогнозируем возобновление попыток фальсификации истории, пересмотра взглядов на роль и место России в мировой истории», — заявил Субботин.

Ведомство намерено продолжать деятельность по противодействию внешнему вмешательству и защите исторической памяти в информационном пространстве. Особое внимание будет уделено мониторингу Сети, где наиболее вероятно появление искаженной информации о событиях военного времени.

РКН также будет активно действовать для поддержания информационной стабильности и предупреждения внешних вмешательств, как было подчеркнуто в его заявлении.

Ранее сообщалось, что жители России могут присоединиться к акции «Услышь Победу». Погрузиться в атмосферу того времени может любой желающий.