Роскомнадзор озвучил «жесткий вариант» ограничений для мессенджеров

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах конференции «Спектр-2024» заявил, что ведомство способно ограничивать звонки россиян в мессенджерах. По его словам, «это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер», сообщает РБК .

Во время такой блокировки мессенджер будет работать, однако россияне не смогут совершать в нем звонки, продолжил Липов.

По словам главы РКН, российские власти могут разработать комплекс требований к зарубежным сервисам для общения с точки зрения пропуска звонков. Таким образом россиян хотят защитить от действий мошенников.

«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонов: из-за границы или не из его записной книжки», — привел пример руководитель Роскомнадзора.

В таких ситуациях РКН получит возможность вводить временные запреты на все звонки через сервис, пока мессенджер не даст пользователю право самому ограничить принятие ряда входящих.