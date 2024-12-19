Роскомнадзор ответил, какие нарушения чаще всего допускают в СМИ

Каждый год Роскомнадзор выпускает отчет о наиболее распространенных нарушениях в области средств массовой информации, а также осуществляет регулярные мероприятия по мониторингу их деятельности. Этот год также не стал исключением из этой практики. Исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Эмма Павлова рассказала о самых частых нарушениях, допускаемых в СМИ, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Наибольшее количество нарушений в деятельности СМИ в Центральном федеральном округе связано со злоупотреблением свободой массовой информации — распространение материалов, содержащих нецензурную брань, информации о запрещенных организаций без соответствующего указания, информации об иноагентах без указания их статуса», — отметила она.

Павлова добавила, что в этом году зарегистрировано 69 случаев нарушения правил распространения медийной продукции среди детей, 76 случаев несоблюдения порядка указания выходных данных и 18 эпизодов нарушения антитабачного законодательства.

Она также сообщила, что стало чаще выявляться несоответствие лицензионным требованиям. Хотя в настоящее время привлечение к уголовной ответственности по данной статье приостановлено, служба продолжает проводить разъяснительные мероприятия, выявляя правонарушения. После этого Роскомнадзор выдает предписание, которое необходимо выполнить, а затем проводится повторная проверка.