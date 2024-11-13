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Роскомнадзор: доступ к стриминговому сервису Twitch не ограничивается

В Роскомнадзоре заявили, что доступ к стриминговому сервису Twitch в России в настоящее время не ограничивается, сообщает РИА Новости .

Компания Twitch Interactive, Inc. не раз привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Судом были назначены штрафы на общую сумму 40 млн рублей.

Twich признавали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в РФ информации).

Ранее видеостриминговый сервис Twitch был оштрафован Таганским судом Москвы на сумму 1 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.